受到西南風影響，今（18）日苗栗以南全天仍有不定時降雨，其他地區亦有午後雷陣雨，中央氣象局上午已針對全台20縣市發布豪大雨特報。氣象局表示，受到低壓帶影響，明、後天降雨持續明顯，周三（21日）之後太平洋高壓勢力增強，水氣才會逐漸減少，但關島附近的低氣壓則有機會形成颱風「白鹿」（Bailu），須特別注意。

氣象局預報員陳建安表示，今日西南風風速雖稍微減弱，但降雨仍然顯著，苗栗以南整天皆有不定時降雨，亦有陣雨、雷雨及局部大雨發生可能性；其他地區多雲到晴，但因大氣環境不穩定，午後熱對流發展範圍較廣，新竹以北及東半部地區皆容易發生短時間強降雨。

氣象局上午已針對台灣本島各縣市及澎湖縣等20縣市發布豪大雨特報，並且根據統計，屏東恆春墾雷測站上午10時以前累積雨量便已破百毫米。

陳建安表示，明、後天受低壓帶影響，大氣環境依舊不穩定，各地皆有明顯雨勢，中南部地區不限時段，整天皆有局部大雨發生可能性，北部、東半部則以午後雷陣雨為主；周三以後，太平洋高壓勢力增強，降雨機率才會逐漸下降，南部雖仍有不定時陣雨，但強度、範圍均縮減，其他地區的午後雷陣雨亦將侷限發生於山區。

陳建安並指出，由於周三以後，高壓勢力往西伸展並往北抬，菲律賓東方海面變成大低壓帶，適合熱帶系統發展，目前位於關島附近的低氣壓有機會發展成今年第11號颱風「白鹿」；唯其目前結構仍不佳，預估周三以後才比較有機會成颱。

(中時 )