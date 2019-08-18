月光族的購屋夢。(影／取自YOUTUBE)

女星瑪莉亞（葉欣眉）從彰化上台北打拼多年，雖然一個月至少能賺6至7萬，但扣掉固定支出後，月餘收入還赤字4千元，雖然有存了2百萬買房頭期款，但找不到理想房屋，只能再給自己幾年時間存更多錢。

瑪莉亞日前在節目《單身行不行》談月光族購房夢，工作8年的她，其實前5年都只領1萬多的薪水，所以根本存不到錢，只好從彰化通車北上錄影，直到近幾年漸漸在演藝圈站穩腳步，才存了2百萬買房頭期款，但如果妹妹畢業後要待在台北，她就要買可以兩人一起住的房子，因此希望再多存錢買到理想房屋。

不過翻開她的月收出支表，她一個月至少能賺6至7萬，對於單身的她生活是綽綽有餘，不過因為媽媽沒工作，又要照顧孫子，所以她會拿2至3萬給媽媽，孝親費佔收入一半，加上再扣掉房租、生活費和雜費，7萬根本不夠，還赤字4千元，但瑪莉亞相當樂觀，她認為收入是會增加的，加上自己沒有什麼購物慾，還是能存到一些錢，而且她月光的背後，還是有2百萬左右的存款，所以生活還是不會太難過。

(中時電子報)