蔡英文總統18日赴桃園市中壢慈惠堂參與母娘聖誕祝壽慶典。(呂筱蟬攝)

蔡英文總統18日赴桃園市中壢慈惠堂參與母娘聖誕祝壽慶典。(呂筱蟬攝)

蔡英文總統18日赴桃園市中壢慈惠堂參與母娘聖誕祝壽慶典，隨即赴龍潭區參與中央黨部舉辦的客家會議活動，國民黨總統參選人韓國瑜近期也頻赴桃園、新竹搶攻客家票，雙方似乎有拚場味道。蔡英文說，這是既定行程，對每個族群的照顧都是一樣，當然桃園客家鄉親比較多，也有好的客家政策，桃園也有好市長，對於民眾的照顧，是大家所稱讚的。至於韓國瑜國政團成軍，總召集人張善政意有所指說，「擔心會被查水表（找碴）、查稅」，蔡英文回應，國家機器絕對不會做他在說的這些事情，忙著發展經濟、照顧人民。

韓國瑜國政團成軍，總召集人張善政意有所指說，「擔心會被查水表（找碴）、查稅」，國防組和文化組召集人不願曝光，是受「寒蟬效應」影響。蔡英文嚴厲表示，國家機器絕對不會做他在說的這些事情，行政院蘇院長也說國家機器很忙，忙著發展經濟、忙著照顧人民，倒是韓市長的國政顧問團成立，這個俗稱633的國政顧問團，起手式竟然要總統到關公廟、媽祖廟去發誓，讓人覺得這個團隊不讓大家期待，在講國政之前，倒是韓市長要先把市政做好。

韓國瑜也在國政團成軍場合批評蔡英文執政這3年來讓國家陷入危險、人民貧窮，蔡英文則說，這幾年來政府是強化國家國防，另一方面也強化台灣民主，讓人民的意見都可以自由的表達，另外照顧人民加薪減稅，長照、托育等政策，如果照韓市長邏輯，倒是要講當中國步步進逼時，難道要步步退讓才算是不危險嗎？當中國步步進逼的時候，更應該團結強化自我防衛的決心，還有保衛自由民主的決心才對。

一邊一國有意成立政黨，媒體問及蔡英文是否有收到邀請，且因是獨派，是否有進一步合作可能？蔡回應，組黨是人民的權利也是自由，祝福一邊一國成立黨的大會順利，作為總統責任是要團結所有支持中華民國、支持台灣的人。外傳邱義仁可能加入蔡英文選戰團隊，她則說，歡迎凡是認同強化國防力量固主權、固民主、拚經濟也做改革的人加入隊伍。

(中時 )