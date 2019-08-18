《翻爆旺美食》老饕必吃推薦 北中南人氣港式燒賣

◎老店新開 傳統市場吃得到美味燒賣

夏天裡熱到沒食慾怎麼辦？港式飲茶餐廳的燒賣，小小一顆清爽好吃，但又沒時間到茶餐廳慢慢吃怎麼辦？位在台中市第二市場的《港廚美食》不用排隊等位子，剛好合乎便利又好吃的需求，新鮮現做現煮的燒賣，一盒12個直接帶走大快朵頤，30年經驗的師傅親身現做，口味不用懷疑。

◎人氣蝦仁燒賣 不沾醬也好吃

去港式飲茶餐廳用餐，燒賣絕對是必點的小點心之一。從桃園紅到板橋的「貍小籠港式飲茶」，目前也已是板橋知名的港式餐廳，蝦仁燒賣則是人氣單品之一，金黃色薄薄的外皮，鮮蝦和豬肉黃金比例的內餡，再加上一整隻的蝦仁，品嚐後滿口的鮮蝦味，不沾醬都非常好吃。

◎現點現做！銅板價品嘗港式美味

去年在國父紀念館旁，開了一家由香港米其林師傅黃明偉坐鎮的「點8號」港式點心專賣店，標榜現點現做，不論是煲粥、盅飯、蒸點、糖水甜點，銅板價就能吃到正統道地口味。

◎承襲港式飲茶好味道 招牌燒賣精緻好入口

位於新竹市的珍悅港式點心坊承襲港式飲茶味道，各項點心精緻好入口，燒賣更是店中招牌，新鮮食材切丁、剁碎，搭配每日親送的肉品，既鮮甜又彈牙，不同口味的燒賣也能滿足各種顧客的需求。

◎平價五星級港點 埔里點心王讓人讚不絕口

在南投縣提起港式點心「燒賣」美食，幾乎饕客們都會異口同聲推薦「埔里點心王」，該店老闆王亞鳳曾是涵碧樓的點心主廚，製作點心很重視口感，並講究新鮮與衛生，絲毫不馬虎，店內各種美食都有口皆碑，天天高朋滿座。

◎港警退休來台開店 燒賣口味道地老饕激推

吃正統燒賣，當然要選港式餐廳，台南市康樂街上的小香港茶餐廳，是一位退休的香港皇家警察戴惠華來台開店，因為口味道地，港式點心種類多樣，不只台灣、香港人常上門光顧，更吸引美國、日本等外國客喜愛。其中，蟹黃燒賣更是顧客必點熱門點心之一。

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(中時電子報)