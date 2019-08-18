薄柔纜醫師對沒錢的病人慷慨解囊，提供原民朋友「1元看病服務」，自己卻安貧樂道，靠著教會微薄津貼過活，將金錢與青春奉獻在花蓮的醫療上。（門諾醫院提供）

花蓮門諾醫院創院長薄柔纜醫師，17日於美國辭世，消息一出令人扼腕。薄醫師在台行醫超過40年，才於1994年退休返美。有感於東部醫療資源匱乏，薄醫生曾在美受獎時表示，「台灣醫師到美國很近，到花蓮卻很遠」，令許多台灣醫師汗顏，也讓許多人動容。

薄柔纜1926年出生於大陸，成年後回到美國就讀醫學院，在門諾會派遣下，於27歲時來到陌生的台灣行醫，並立即成立第一支「山區巡迴醫療隊」，越過崇山峻嶺來到花蓮，投入原民及弱勢族群的醫療照護工作。

醫師作家張肇烜提到，薄醫師背著沈重的醫療器具，在交通不便的年代，徒步跋涉10多小時，才來到東海岸的小鄉村看病。面對病人從不配戴口罩，在專業中不失親切，倘若人需要輸血，更是義不容辭挽袖捐贈，憑著一隻手術刀、一顆熱心，走過篳路藍縷的行醫生涯。

「看病付不起錢的，都算我的」，張肇烜表示，薄醫生擔任門諾院長時從沒支領過薪水，全仰賴教會微薄津貼過活，遇見沒錢的病人，慷慨解囊，甚至提供原民朋友「一元看病服務」，自己卻連回美的機票都要先由教會墊付。

1994年薄醫師已高齡68歲了，感嘆自己老了，薄醫生不想留在台成為他人負擔，卻連住進安養院的錢都沒有，在友人及義女幫助下，才返美找到安定住所。

薄醫生曾說，「我為台奉獻一生，盼台灣人，尤其是醫生，也能像我，為了同胞與弱小無助者，為需要人照顧的花蓮百姓服務」，也感嘆許醫生千里赴美覺得近，百里入鄉卻嫌遠，一番話語發人深省，留給後世無限追思。

(中時 )