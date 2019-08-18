日本球星川崎宗則加盟味全龍隊，在昨(17)日開訓典禮的表演賽「老龍新龍對抗賽」中，2度登板客串投手都無失分，不過這其實是川崎在小學後，首度站上投手丘。過去在當球員守備時，只要投手表現不好，川崎都會在心裡默默希望他能振作，不過經過昨天後，川崎笑說，「以後不敢罵投手了，真的好難！」

上次登板投球是26年前還在就讀小學時，川崎回憶過去當野手在守備，如果投手表現不好，就會在心裡默默生氣，「投手振作一點啊！」但昨天站上去後，才知道投手真的很厲害，讓他笑說，「以後不敢再罵他們了。」

在總教練葉君璋的安排下，川崎宗則在表演賽2度登板，就算上次丟球是久遠以前，不過接到葉總的指令，川崎二話不說立刻上場。川崎受訪時仍不改搞笑個性，開玩笑說，「其實我昨天可以投更多變化球，例如指叉球或滑球，但為了給年輕選手機會，所以都丟直球對決，因為球員都是年輕孩子，更要好好照顧他們。」

昨日的味全龍對抗賽，川崎宗則不但登板投球，也有上場守備及打擊，更敲出三壘安打帶起菁英龍隊的攻勢，最終兩隊3比3握手言和。

(中時電子報)