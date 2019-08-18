南韓男大生墜雲霄飛車

南韓第二大遊樂園、大邱E-WORLD日前發生一起驚悚意外，一名在園區打工的男大生，從「颶風雲霄飛車」列車墜落10公尺，右腿遭軌道切斷，雖然緊急接受手術，但手術失敗，斷腿未能接回。

E-WORLD是南韓相當知名的景點，包括韓劇《舉重妖精金福珠》、綜藝節目《Running Man》都曾到該地拍攝。綜合韓媒報導，警方表示，16日下午6時50分左右，24歲男大生從雲霄飛車上摔落到10公尺下的地面，但因周遭聲音太吵，完全沒人聽見男大生的求救聲。

直到列車重新回到月台之後，同事發現男大生不見，才發現他發生意外，右腿膝蓋以下幾乎遭軌道切斷。男大生緊急送醫接受接回手術，但不幸手術失敗，斷腿未能接回。

韓國媒體報導，E-World一直以來事故不斷，安全性遭到外界質疑。去年2月、8月、9月都曾發生設施故障；2017年6月，兒童遊樂場設備Cocomong摩天輪發生故障，導致一名3-5歲幼童在地面以上8公尺處懸掛20分鐘，備受驚嚇。

(中時電子報)