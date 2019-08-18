國民黨前主席洪秀柱表態參選台南立委廣受好評，卻傳出台南市黨部主委謝龍介奉黨命發動連署阻洪參選，謝龍介18日回應是「收集」5個選區立委參選人與支持者的聲音，反應給黨中央。

不承認發動連署阻洪南下參選，謝龍介卻未掩飾反對的態度，他說，洪秀柱的「一中同表」理論，牴觸韓國瑜堅持的「九二共識」，台南的立委參選人與支持者很「怕」柱柱姐的言論影響立委與總統選情。

謝龍介婉轉表示，洪秀柱是一張好牌，她的理想主張卻容易造成國民黨在兩岸議題上被誤解，不只影響到立委，更影響到總統選情。他是收集台南立委參選人與支持者的聲音，反應給黨中央，沒有奉誰的命令連署。

不只謝龍介對洪秀柱參選態度遲疑，也有不少國民黨台南市立委參選人也私下表達不贊成，有的認為她到台南參選是「叫好不叫座」，受好評但沒選票，「到鄉下拜票說國語誰聽的懂？」有的擔心她「一中同表」言論會在台南影響選情。

不願具名的國民黨台南立委參選人表示，洪秀柱是個不受約束的人，只有個人理想，卻抓不到南部選情「眉角」，維持現狀是大家的期待，「一中同表」言論在台南沒市場還可能影響韓國瑜的總統選情，在選舉利益精算之下，「最好別來」。

(中時 )