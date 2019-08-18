台北市長柯文哲18日出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會，提及兩岸論述，以開刀手術諷刺蔡英文總統：「講得天花亂墜，手術成功、病人死掉有什麼用！」強調要務實就好，自己中心思想就是台灣整體利益、人民最大福祉，面對記者數度追問「台灣人是不是中國人」則拒絕回答、轉身離去。

「天下本無事，庸人自擾之！」柯文哲說自己從來不敢說兩岸不重要，海峽兩岸的國際局勢仍在，但他認為只要看整個世界大局，其實台灣也不是那麼危險，他直言，親美友中本來就是國家戰略，台灣還是站在有比較接近價值觀的美國陣營這邊，但也不需要跟中國大陸大小聲，該準備的要準備。

柯文哲也提到昨參觀國防科技展，台灣國防戰略要考慮台灣整個產業發展，像無人機、資安網軍作戰，強調「務實就好」，他以外科醫師的中心思想就是病人要活下去、開刀要成功，諷刺小英的兩岸論述：「講得天花亂墜，手術成功、病人死掉有什麼用！」

柯文哲強調自己的中心思想就是台灣整體利益，當然要考量長期問題，再來是人民最大福祉，他認為統獨、一國兩制和九二共識都不是中心思想。

面對記者詢問旺中集團董事長蔡衍明發出的聲明和對他的三問，柯文哲以「我沒有看」四兩撥千金迴避，針對記者屢屢追問「台灣人是不是中國人」也不願正面回應，戲謔道：「下次專訪再跟你說！」即轉身離去。

(中時 )