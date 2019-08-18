17日晚間發生於阿富汗首都喀布爾一場婚禮的自殺炸彈攻擊，原先消息指造成20多人受傷，阿富汗內政部隨後更新死傷人數，證實爆炸已造成63人死亡、182受傷。

綜合路透社、今日俄羅斯（RT）報導，阿富汗首都喀布爾西區一間飯店周六晚正舉行婚禮，當地時間深夜10時40分（台灣時間18日凌晨2時10分）婚宴會場男賓接待區突然遭到自殺炸彈客攻擊，阿國內政部證實，爆炸已造成63人死亡，另有182人受傷。

目擊者指出，炸彈引爆當時，會場擠滿了來為新人祝賀的賓客。推特上流傳的現場畫面顯示，爆炸發生後，會場尖叫聲、哭聲四起，桌椅翻覆，地上躺著多具遺體。

塔利班（Taliban）已否認犯案，目前沒有任何組織宣稱犯案。

報導指出，爆炸地點位於占少數的什葉派穆斯林社區。阿富汗境內的少數什葉派穆斯林經常遭到塔利班、伊斯蘭國（IS）等遜尼派聖戰份子攻擊。另根據阿富汗傳統，婚宴通常會邀請數百賓客出席同慶。

值得注意的是，美國目前正與塔利班份子進行和談，塔利班希望美國自阿富汗撤軍，美方則希望塔利班提供安全保證，並且與美國支持的阿國政府進行和談。

(中時電子報)