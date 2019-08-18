綠島森林火警昨天晚間9點多死灰復燃。（台東林管處提供）

綠島森林火警昨天晚間9點多死灰復燃，燃燒面積不到0.9公頃，2架黑鷹直升機採空中壓制灌救，並於朝日溫泉旁空地設置地面大型水囊（18噸）及地面引導，供飛鷹直升機水袋（容量2噸）水份補充。林管處也加派人手前往搶救，但因現場地勢陡峭，人員及怪手前進困難，仍有餘火燃燒。

綠島鄉長謝賢裕說，兩個月來，綠島已發生3場火警，所幸對觀光及生態並未造成太大影響，消防及林管處人員都傾全力滅火，非常辛苦，也請酸民們不要在網路上說風涼話，打擊士氣。

(中時 )