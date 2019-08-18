綠島森林火警死灰復燃 2架黑鷹直升機空中灌救 12:252019/08/18 中時 莊哲權 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 綠島森林火警昨天晚間9點多死灰復燃。（台東林管處提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綠島森林火警昨天晚間9點多死灰復燃。（台東林管處提供） 綠島森林火警昨天晚間9點多死灰復燃，燃燒面積不到0.9公頃，2架黑鷹直升機採空中壓制灌救，並於朝日溫泉旁空地設置地面大型水囊（18噸）及地面引導，供飛鷹直升機水袋（容量2噸）水份補充。林管處也加派人手前往搶救，但因現場地勢陡峭，人員及怪手前進困難，仍有餘火燃燒。 綠島鄉長謝賢裕說，兩個月來，綠島已發生3場火警，所幸對觀光及生態並未造成太大影響，消防及林管處人員都傾全力滅火，非常辛苦，也請酸民們不要在網路上說風涼話，打擊士氣。 (中時 ) #綠島 #火警 #直升機 #林管處 #燃燒 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳宜禧水下攝影 秀出綠島美 04:112019/08/14 地方新聞 陸傳將在台灣南北各部署4艘071艦 13:002019/08/14 軍事 陸國產航母配36架殲15艦載機 編制或升至旅級 23:572019/08/14 軍事 國防部長訪中南美 贈巴拉圭直升機與悍馬車 14:342019/08/15 軍事 資策會與反潛航空大隊共推VR模擬飛行 航太展可體驗 16:062019/08/15 科技 經緯、緯華不約而同 部署國防警政無人機訂單 22:312019/08/15 財經 經緯、緯華 爭奪國防警政無人機訂單 04:102019/08/16 產業．科技 綠島森林火警 機場消防支援救災 04:102019/08/16 地方新聞 美魔女在家天體日光浴 警開直升機拍了好多 22:472019/08/17 社會 台中休旅車爆炸燃燒 駕駛座驚見焦屍 10:132019/08/18 社會 社會熱門新聞 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 進房看兒睡了沒 小孩一句讓媽媽背後瞬間好涼 - 社會 海巡士官長GPS查私菸判有罪 提非常上訴 - 社會 15歲少女傳「性愛順口溜」 性侵案判決大逆轉 - 社會 5000萬包養酒女 富商分手後告詐欺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。