今天中午12時5分，花蓮縣壽豐鄉發生規模4.8地震，震央即在花蓮縣政府南偏西方27.8公里，位於花蓮縣壽豐鄉。深度5公里，最大震度花蓮磯崎、水璉5級，西林4級，鹽寮、銅門、花蓮市3級，其他地區是南投、台東、台中2級、宜嘉雲彰苗1級。

(中時電子報)