12：05花蓮壽豐發生4.8地震 最大震度花蓮5級 12:142019/08/18 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天中午12時5分，花蓮縣壽豐鄉發生規模4.8地震，震央即在花蓮縣政府南偏西方27.8公里，位於花蓮縣壽豐鄉。深度5公里，最大震度花蓮磯崎、水璉5級，西林4級，鹽寮、銅門、花蓮市3級，其他地區是南投、台東、台中2級、宜嘉雲彰苗1級。 (中時電子報) #12 #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新航母艦載機 比遼寧艦多12架 04:102019/08/14 焦點新聞 科技部新南向 12個海外研究中心成果顯著 16:512019/08/14 財經 現金為王!12檔現金減資受關注 04:102019/08/16 證券．權證 蔡阿嘎滯日獲賠156萬？細節曝光反被電爆 11:582019/08/16 生活 毒蟲飛車搶皮包 用力過猛「雷殘」落跑 18:422019/08/16 社會 12歲女童星拍情慾床戲 3年後換來心碎下場 21:352019/08/16 娛樂 台鐵中秋加開159班車 8／29開賣 10:442019/08/17 生活 花蓮》花蓮農會金庫起火 員工受到「金」嚇 13:582019/08/17 社會 下山過彎易發生意外 警設「鐵馬驛站」藉機宣導 14:532019/08/17 社會 扶輪社資助花蓮黎明教養院 為心智障礙院友盡一份力 22:222019/08/17 生活 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 減幅超誇張!北京團客配額被砍到每月僅剩百人 - 生活 以為0違規過關 警竟開這單網傻眼 - 生活 12：05花蓮壽豐發生規模4.8地震 最大震度花蓮5級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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