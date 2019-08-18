「2019搖滾台中」登場倒數中，66組國內外樂團精彩表演別錯過。（圖／台中市府提供）

台中市新聞局長吳皇昇本身也是搖滾鐵粉，他強調，市府未來將更注重流行音樂人才培育，扶植在地流行音樂產業，讓音樂人的創作有機會告訴全世界。（盧金足攝）

搖滾鐵粉準備尖叫吧！「2019搖滾台中」將於9月7、8日一連兩天在台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉行，共有66組國內外樂團表演，包括去年金曲獎雙冠王茄子蛋、今年入圍金曲獎的美秀集團、血肉果汁機和Vast＆Hazy，及台灣知名樂團八三么、宇宙人、董事長樂團，還有來自日本的玉木慎吾、韓國的LiveYubin、越南District 105、泰國EBOLA等11個國家地區的樂團參與演出，音樂類型多樣，打造世界級的搖滾台中。

市府新聞局長吳皇昇表示，這次活動非常榮幸邀請到台灣許多優秀樂團參與演出，除去年榮獲金曲獎最佳台語專輯獎及最佳新人獎的茄子蛋以外，還有入圍今年金曲獎最佳樂團獎、最佳新人獎以及最佳裝幀設計獎的美秀樂團；入圍最佳樂團獎血肉果汁機，及入圍最佳演唱組合獎的Vast＆Hazy。

「這次不僅是台中的搖滾台中，更是世界的搖滾台中！」吳皇昇說，除有來自日本、南韓、泰國、新加坡、馬來西亞等亞洲樂團，還請來澳洲、英國樂團輪番上陣演唱，也從校園及社會人士中，選出優秀團體上台表演，期待帶給樂迷多元的音樂體驗。

他強調，市府未來將更注重流行音樂人才培育，扶植在地流行音樂產業，讓音樂人的創作有機會告訴全世界，今年搖滾台中陣容豐富，麋先生、Vast＆Hazy、美秀集團、Boxing等樂團都將輪番上陣演出。

此外，台中在地的樂團血肉果汁機、兩棲人、Bike樂團、海諾音大樂隊等樂團，也將為今年表演畫龍點睛；海外部分有來自日本、南韓、新加坡、馬來西亞、英國、澳洲等多組樂團參與，期待激盪出精彩的音樂創作火花。

新聞局舉辦「搖滾台中」音樂盛會，66組樂團完整卡司陣容堅強：

9月7日：

董事長樂團 ft.阿強 ｜ Play.Goose(JP) ｜ 麋先生 ｜ 拍謝少年 ｜ EBOLA(TH) ｜ 血肉果汁機 ｜ Vast ＆ Hazy ｜ BOXING ｜ ROACH(JP) ｜ 玉木慎吾(JP) ｜ Arkive(AUS) ｜ Genius P.Js(JP) ｜ ARVAN(MY) ｜ Truth Be Known(SG) ｜ P!SCO ｜ 火燒島 ｜ 最後一擊 ｜ 石裂符(MAC) ｜ District 105(VN) ｜ The sulis club(HK) ｜ 粗大Band ｜ 昴宿 ｜ 黑色收音機派對 ｜ BIKE機踏車樂團 ｜ 鹿洐人 ｜ 靈魂咆嘯 ｜ 貝婷大師 ｜ Break Ones All等多組國內外樂團。

9月8日：

八三夭 ｜ 脫拉庫 ｜ 宇宙人 ｜ TRASH ｜ 美秀集團 ｜ DICKPUNKS(KR) ｜ Mamas Gun(UK) ｜ 廖文強 ｜ 農村武裝青年 ｜ Empty ORio ｜ Bentham(JP) ｜ MIX MARKET (JP) ｜ LiveYubin (KR) ｜ GUYZ(KR、JP) ｜ OBSESS ｜ 神棍樂團 ｜ 台青蕉 ｜ 都市零件派對 ｜ 海諾音大樂隊 ｜ 江東成名 ｜ 淺堤 ｜ 夕陽武士 ｜ 鐵擊 ｜ 獨立人種 ｜ 步行者 ｜ 群島 ｜ SHOOT UP ｜ 倒抽一口氣 ｜ 宋德鶴 ｜ 消波塊 ｜ 兩棲人 ｜ 海克力斯 ｜ 二十一世紀無聊男子 ｜ 老破麻 ｜ 許蒲生｜茄子蛋

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