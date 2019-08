「2019搖滾台中」登場倒數中,66組國內外樂團精彩表演別錯過。(圖/台中市府提供)

台中市新聞局長吳皇昇本身也是搖滾鐵粉,他強調,市府未來將更注重流行音樂人才培育,扶植在地流行音樂產業,讓音樂人的創作有機會告訴全世界。(盧金足攝)

搖滾鐵粉準備尖叫吧!「2019搖滾台中」將於9月7、8日一連兩天在台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉行,共有66組國內外樂團表演,包括去年金曲獎雙冠王茄子蛋、今年入圍金曲獎的美秀集團、血肉果汁機和Vast&Hazy,及台灣知名樂團八三么、宇宙人、董事長樂團,還有來自日本的玉木慎吾、韓國的LiveYubin、越南District 105、泰國EBOLA等11個國家地區的樂團參與演出,音樂類型多樣,打造世界級的搖滾台中。

市府新聞局長吳皇昇表示,這次活動非常榮幸邀請到台灣許多優秀樂團參與演出,除去年榮獲金曲獎最佳台語專輯獎及最佳新人獎的茄子蛋以外,還有入圍今年金曲獎最佳樂團獎、最佳新人獎以及最佳裝幀設計獎的美秀樂團;入圍最佳樂團獎血肉果汁機,及入圍最佳演唱組合獎的Vast&Hazy。

「這次不僅是台中的搖滾台中,更是世界的搖滾台中!」吳皇昇說,除有來自日本、南韓、泰國、新加坡、馬來西亞等亞洲樂團,還請來澳洲、英國樂團輪番上陣演唱,也從校園及社會人士中,選出優秀團體上台表演,期待帶給樂迷多元的音樂體驗。

他強調,市府未來將更注重流行音樂人才培育,扶植在地流行音樂產業,讓音樂人的創作有機會告訴全世界,今年搖滾台中陣容豐富,麋先生、Vast&Hazy、美秀集團、Boxing等樂團都將輪番上陣演出。

此外,台中在地的樂團血肉果汁機、兩棲人、Bike樂團、海諾音大樂隊等樂團,也將為今年表演畫龍點睛;海外部分有來自日本、南韓、新加坡、馬來西亞、英國、澳洲等多組樂團參與,期待激盪出精彩的音樂創作火花。

新聞局舉辦「搖滾台中」音樂盛會,66組樂團完整卡司陣容堅強:

9月7日:

董事長樂團 ft.阿強 | Play.Goose(JP) | 麋先生 | 拍謝少年 | EBOLA(TH) | 血肉果汁機 | Vast & Hazy | BOXING | ROACH(JP) | 玉木慎吾(JP) | Arkive(AUS) | Genius P.Js(JP) | ARVAN(MY) | Truth Be Known(SG) | P!SCO | 火燒島 | 最後一擊 | 石裂符(MAC) | District 105(VN) | The sulis club(HK) | 粗大Band | 昴宿 | 黑色收音機派對 | BIKE機踏車樂團 | 鹿洐人 | 靈魂咆嘯 | 貝婷大師 | Break Ones All等多組國內外樂團。

9月8日:

八三夭 | 脫拉庫 | 宇宙人 | TRASH | 美秀集團 | DICKPUNKS(KR) | Mamas Gun(UK) | 廖文強 | 農村武裝青年 | Empty ORio | Bentham(JP) | MIX MARKET (JP) | LiveYubin (KR) | GUYZ(KR、JP) | OBSESS | 神棍樂團 | 台青蕉 | 都市零件派對 | 海諾音大樂隊 | 江東成名 | 淺堤 | 夕陽武士 | 鐵擊 | 獨立人種 | 步行者 | 群島 | SHOOT UP | 倒抽一口氣 | 宋德鶴 | 消波塊 | 兩棲人 | 海克力斯 | 二十一世紀無聊男子 | 老破麻 | 許蒲生|茄子蛋

