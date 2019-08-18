日本43歲男子宮崎文夫涉嫌駕車在高速公路上逼車，甚至對遭逼停車輛駕駛施暴致傷，警方以傷害罪嫌發布全國通緝，今天在大阪市將他逮捕。

日本放送協會（NHK）、日本產經新聞報導，這起逼車事件發生在茨城縣守谷市的高速公路上。一名24歲的男性上班族10日駕車行經常磐自動車道時，宮崎駕車從後方逼近，最後繞到前方把對方的車逼停在車道上。

宮崎下車後對這名24歲男子語出威脅，並痛毆對方臉部致傷。被害人車上的行車紀錄器完整紀錄宮崎的犯案經過。

警方在事發後透過行車紀錄器等影像，鎖定宮崎涉嫌，日前發布全國通緝追捕宮崎，並於今天上午在大阪市東住吉區將他逮捕。

在逼車事件時與宮崎同車的女性也一起下車，在一旁用手機錄影，警方也在持續搜查這名女子的下落。

截至目前調查得知，宮崎所駕的是一部進口高級休旅車。他在7月下旬時因為自己的車輛進廠維修，橫濱市內一間汽車經銷商以代用車方式出借3天，但宮崎並未依約還車。

這輛進口休旅車已在10日事發後隔天，由宮崎委託代理人歸還車商，警方15日前往查扣肇事車輛。

調查人員透露，宮崎所駕的車在茨城縣守谷市的高速公路上逼車後，懸掛同塊車牌的車也在愛知縣及靜岡縣等地被人發現對其他駕駛人逼車。

警方研判宮崎在各地都反覆逼車危險駕駛，將進一步調查詳細過程。

日本近年來逼車事件層出不窮，其中引發社會高度關注的重大逼車事件，是2017年6月5日發生在東名高速公路上，26歲無業男子石橋和步駕車把一輛廂型車逼停在內側超車道上，導致一輛大卡車不慎追撞廂型車，造成廂型車上一家四口2死2傷悲劇。

法院後來依危險駕駛致人死傷罪，判決石橋和步18年有期徒刑。

另一起逼車致死事發生在2018年7月，40歲保全人員中村精寬在大阪府(土界)市路上以時速約96公里，惡意逼車並衝撞一台大型重型機車，造成騎乘大型重機的22歲大學生高田拓海不幸死亡。中村罕見一審時被依殺人罪判刑16年。

(中央社)