隨著考辛斯左膝前十字韌帶撕裂造成下季提前報銷，《SI》記者納卡尼18日爆料，湖人目前認真考慮招募「魔獸」霍華，事實上霍華也在昨天公開向湖人示好，充分透露自己想回洛杉磯打球的渴望，看來魔獸重披紫金戰袍日子不遠了。

霍華先前執行自己最後1年560萬美元的球員選項合約，隨即遭到巫師交易去了灰熊，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞報導，灰熊打算把他釋出，讓他可以恢復自由球員身份，如今隨著湖人缺少一名合格中鋒，霍華當然想去！

「當年我在洛杉磯效力的時候，很多不幸的事情接連發生，造成我們贏不了球，那時候太多球員受傷了，」霍華昨天受訪時表示，「但我很喜歡洛杉磯這座城市，也喜歡跟這裡的人相處。」感覺他已經完全忘記2012-13年球季發生的事情。

生涯前8季都在魔術打球的霍華，2012年夏天透過4方交易，從魔術跳槽湖人，沒想到霍華無法真正融入湖人，更被「小飛俠」布萊恩批評練球懶散，導致霍華才待湖人1年就走，隨後6個球季分別待過火箭、老鷹、黃蜂、巫師等隊。

儘管上季效力巫師期間，霍華因為背傷只打9場例行賽，場均仍有12.8分、9.2籃板，證明只要他可維持健康，還是可以扛下禁區攻守重擔，接著就看湖人能否忘卻雙方昔日恩怨，重新把霍華找回洛杉磯打球。

(中時電子報)