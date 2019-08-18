川崎宗則在味全龍安排下，舉行與球迷的早餐見面會，吸引不少台日球迷慕名參加。會上川崎宗則還大秀中文，笑說第一句學的中文就是「加油建民王！」。談到最近來台為了世界12強賽進行情蒐的日本監督稻葉篤紀，川崎不改調皮個性，「如果他來問我情報，我才不要告訴他呢！」

具有大聯盟資歷的日本球星川崎宗則，選擇來台加盟味全龍成為棒球圈震撼彈，過去川崎在大聯盟時堅持不帶翻譯，用搞笑的英文及生動的肢體語言受訪，幽默個性為他圈了不少粉絲。如今來台後川崎則笑說英文忘得差不多了，現在是中文的時代，更透露自己第一句學會的中文就是「加油加油建民王」。

川崎與王建民過去在2013年曾是藍鳥隊友，第一次學中文就是因為聽到球迷在說加油加油建民王，學習能力強的川崎學會後，每當王建民投球就會在守備時大喊「加油加油建民王！」，不過王建民可能聽不太懂，一臉「這傢伙在說什麼」的樣子。雖然離開藍鳥隊後兩人沒有再聯絡了，不過其實川崎很想見王建民一面，但他認為男人不用靠信件，只要有緣分就會再見面的。

日本武士隊監督稻葉篤紀為了世界12強賽，來台觀察選手，稻葉曾向日媒透露知道川崎在台灣，所以希望有機會能見面，並向他打聽台灣棒球的情報，川崎聽聞後笑著連說3次，「我才不會告訴他呢！」並開完笑說會告訴稻葉假情報，例如說王建民是左投手，後來想想又改口，「不然告訴他王建民是捕手好了。」

(中時電子報)