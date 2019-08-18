北市北投、士林區發生港台跨境詐騙上億元，一間從事紅外線鏡頭貿易公司的董娘遭詐騙集團洗腦，擔心人在大陸的先生違法洗錢遭扣留，今年5月20日至6月25日間連續匯款1億177萬4110元，直至公司發不出薪水，董娘才告訴女兒並向警方報案，但為時已晚，匯出到香港匯豐銀行的上億元台幣，早已被車手提領一空。

遭詐騙的董娘公司在桃園地區，生產鏡頭的工廠都在大陸，家住北投地區，還有房產、土地都在北投地區，5月中接到詐騙集團聲稱是「香港廉政公署」，因公司涉及境外洗錢，必須匯款到香港擔保，才能讓先生回國。

董娘到銀行匯出第1筆，銀行行員「關懷提問」，詢問人在大陸的先生，是否確定要匯出，當時先生覺得無所謂，僅美金4萬，約合台幣120多萬，直到第2筆，銀行行員再次打電話確認，詐騙集團說：「你在北投地區大家都認識你，你的身份很特別，所以必須要凍結你的帳戶，請你到士林地區匯款」，董娘接著到士林區的銀行連續匯款17筆，總金額高達台幣1億多元的美金。

詐騙集團說：「過了7天就會解除凍結，匯出的美金就會歸還」，但經過了1個多星期仍沒消息，7月5日前董娘的公司發不出薪水，先生詢問才知道，公司帳戶的現金全部匯出，而董娘還說：「銀行帳戶遭到凍結」，女兒聽聞後才驚覺遭詐騙，但警方介入調查發現，2個香港匯豐銀行帳戶早已被詐騙集團提領一空。

警方表示，一般匯款到香港，若發現異狀，在3天作業時間內都能追回，而詐騙集團也熟知此事，刻意將董娘報案的時間拖過7天，藉此讓車手能提領人頭帳戶的款項。北投警分局獲報後已通知刑事局兩岸科展開調查，現已行文香港警方詢問銀行帳戶的資料

(中時 )