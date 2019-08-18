國際油價波動趨緩，中油宣布19日凌晨零時起，國內各式汽油價格持平、不調整，柴油每公升則調漲0.1元。調整後，中油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.2元。

中油表示，國際油價受沙國限縮原油產出及美國因應耶誕消費對民用中國商品暫緩加稅等因素影響而上漲。本週調價指標7D3B週均價從每桶58.04美元上漲至58.42美元，台幣兌美元匯率升值0.081元，國內油價依公式計算漲幅為0.32％，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油每公升不予調整、柴油每公升調漲0.1元，足額反應。

擔憂經濟與中美貿易戰的影響，紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月15日收盤下跌1.4

％，成為每桶54.47美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下挫2.1％，每桶58.23美元。

分析師指出，今年1-7月經合組織國家的商業原油庫存增加約1億桶，相當於每日過剩50萬桶，且長期油價展望仍然不利。因供應增長遠超出需求，2020年全球石油供應預計將年增220萬桶／日，但需求預估僅年增120萬桶／日。

此外，雖然伊朗在波灣地區扣押油輪，但油價並未因此大漲，主因在於市場聚焦中美貿易衝突及全球經濟走弱的擔憂。在需求疲弱的擔憂下，除非石油輸出國組織進一步削減100萬桶以上的日產量，市場推估布蘭特原油價格可能將在每桶60美元左右價位徘徊。

(工商 )