先前才有網友半夜睡覺時，手指被蟑螂啃咬到流血。今天則有人在臉書PO文，說晚上睡覺時，左耳忽然覺得搔癢，嚇到跳起來用棉花棒狂挖耳朵，「只要一動都會有喳喳喳的聲音，我感覺是蟲子在耳朵跑！」還發現耳朵外有疑似「蟑螂觸角」，害怕蟑螂會啃食耳膜，他狂奔到醫院掛急診。結果醫師問他一句「你怎麼確定耳朵有東西呢？」接著從耳裡夾出一根長約3公分「觸角」，讓他頓時想哭，「天啊～這根頭髮花了我850元的急診掛號！」

原PO在「爆怨公社」解釋，當時他拿了手機拍到一根觸角，「我的耳朵竟然有小強」且上網一查，發現很多人都遇過耳朵爬進蟑螂，「讓我更確定自己耳朵裡面的是蟑螂」，恐懼的他想用趨光性讓蟑螂爬出來，照了30分鐘都沒用，結果掛急診才發現是一根3公分的頭髮，「頓時覺得自己超白痴」。

對此，網友們笑翻，「比我兒子掛急診，只為了一肚子大便還廢」、「醫生應該也很無言…」；但也有人安慰「沒關係！要是我也會掛急診！嚇死了」、「花850買心安，至少不是真的蟲」。

耳朵裡的觸角，只是一根3公分頭髮。(翻攝自 爆怨公社)

(中時電子報)