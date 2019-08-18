台鐵光復=瑞穗間 按四級地震規定辦理 12:532019/08/18 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮發生地震。（氣象局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局表示，今日中午12時05分花蓮地區發生芮氏規模4.8地震，光復=瑞穗間按地震4級規定辦理，已請各站及受影響列車加強播音以服務旅客。 (中時 ) #地震 #規定 #光復 #瑞穗 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸債市逾90兆人民幣 躍居全球第2 09:502019/08/14 財經 Edge AI助智慧製造 市場規模近3,700億美元 14:382019/08/14 財經 《產業分析》Edge AI助威，智慧製造規模成長可期 15:072019/08/14 財經 5人訂4人房！奧客拒加床 用這理由狂拗網氣炸 16:592019/08/14 生活 南韓光復74週年 文在寅籲2045實現一個韓國 18:222019/08/15 國際 全球央行轉寬鬆 7月投信基金規模續創高 22:052019/08/16 財經 光復紅土示威者旺角警署擲雜物 遭警驅離乘港鐵散去 21:432019/08/17 兩岸 光復紅土示威 港警曾向旺角道天橋發射一發布袋彈 23:072019/08/17 兩岸 花蓮金針花季 瑞穗春天 祭優惠專案 04:092019/08/18 產業．科技 瑞穗春天酒店 60億造城堡 04:102019/08/18 《旺來報》 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 劇毒鎖鏈蛇陳屍民宅 小貓「牛奶」殺的 - 生活 台北車站一男落軌遭撞亡 台鐵近萬乘客受延誤 - 生活 台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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