台中市大墩文化中心與市立圖書館大墩分館傳出嚴重漏水，館內處處可見接水的桶子。（林欣儀翻攝）

中南部地區大雨不斷，連政府廳舍也傳出災情！位於台中市西區的大墩文化中心與市立圖書館大墩分館，竟出現「外面下大雨、屋內下小雨」的慘況，市議員江肇國到現場勘查，赫然發現該棟建築最近正施作工程，質疑是刨除防水層才導致漏水更嚴重，痛批盧政府根本是「螺絲鬆了」。

台中市文化局指出，大墩文化中心館舍老舊，遇雨屋頂會漏水，日前才爭取經費施作全館屋頂防水工程。

江肇國表示，最近接連下起豪大雨，許多地方防災都來不及，但他接獲民眾陳情，指大墩文化中心漏水嚴重，到現場勘查，卻赫然發現建築的屋頂、露台正在施作防水、隔熱工程，誇張的是，屋頂防水層已被刨除，導致3樓期刊室、辦公室天花板嚴重漏水。

江肇國說，文化中心興建至今已30年，確實有全面檢修的必要，但文化局選在颱風季刨除防水層，根本是「明知會下雨還故意脫掉雨衣」，且此工程工期從7月初開始、預計10月底完工，難道要讓到圖書館的民眾都在雨中看報紙？實在離譜。

江肇國強調，大墩圖書館漏水嚴重，館方卻只以塑膠繩圍起漏水區域、貼張告示了事，讓民眾在一旁繼續閱讀，現場的地方還有積水情況，萬一有人不慎滑倒，究竟誰要負責？！

台中市文化局回應，為讓影響降到最低，特意將全館分為8個區域施工，目前5區已完工，預計下周天氣放晴後，再7至10個工作天即可完工，也會針對期刊室漏水部分區域進行關閉，並規畫臨時空間供民眾閱讀使用。

(中時 )