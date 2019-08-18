108課綱8月正式上路，為了培養小學生運算思維，台北酷課雲攜手均一教育平台，即日起免費推出11堂視覺化語言「Scratch」主題式課程，透過創作卡片、賽跑、捉迷藏等學習主題，激發學習動力，讓孩子輕鬆學寫程式，詳情可上酷課雲網站查詢。

Scratch是全球第一種兒童程式語言，2007年由美國麻省理工學院（MIT）媒體實驗室終身幼兒園團隊所設計，強調即便是從未接觸過程式的孩子，也能透過拖拉積木化的程式指令，移動動畫角色，創造互動式遊戲、動畫、音樂，完成簡單的程式設計。

新課綱上路，程式教育成為國中學生必修課程，台北酷課雲與全台最大的免費線上教育平台「均一教育平台」，針對國小高年級生，合作推出11堂免費「Scratch」課程，由Google. org提供資金挹注開發，透過由淺到深的課程安排和多元主題，訓練學生的想像力，摸索程式語言的邏輯。

有鑑於學生常在操作介面「卡關」，為了讓學生不怕學程式，系統也提供詳細的圖文、短片解惑，學生遇到困難時，可以按照指引，輕鬆完成作品。另外，每堂課也設計隨堂測驗，讓學習歷程更完整。

Scratch課程即日起於均一教育平台與台北酷課雲上開放，歡迎師生、家長自由瀏覽教學資源，培養多元學習力。

(中時 )