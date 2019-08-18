台北市長柯文哲18日在桃園出席佛教法會，被問到兩度被韓國瑜拒見，柯文哲以每個人都有自己的苦衷強調可以理解，對於韓國瑜被「權力」與「金錢」的「魔戒」所困，柯文哲切合法會稱「禪宗頓悟並不容易」，自詡：「要像我們這樣慢慢修行比較容易。」

柯文哲談「韓柯會」，認為世間一切順其自然，每個人有自己身處的情境，他覺得滿自然的，可以理解。他進一步談到韓「魔戒套上去拔不下來」，以佛教「放下屠刀、立地成佛」呼籲，但也指出禪宗的頓悟不是那麼容易，「我倒覺得像我們這種慢慢修行比較容易！」

柯文哲也提到人生這麼長，何必去講一輩子的事，駁斥「再也不會同台」說，直言自己從來不講幾年後，像是在看台灣的BOT（民間興建營運後轉移模式），如果連明年的利率都不知道，怎麼去預測50年後BOT的獲利？所以會有超額利潤的概念，意思就是講好大家要怎麼做，但他認為環境會改變，讓他預測幾年後要講什麼話都沒有必要，人世間本來就變化無常。

被問題韓國瑜有變嗎？柯文哲替韓澄清沒有什麼變，卻欲言又止，最後僅說：「我們才剛剛開完法會，全身法喜不要這樣子！」

面對國家機器監看一說，他笑言：「哪裡需要國家機器，走到哪裡，SNG車跟到哪裡！」他認為水能載舟亦能覆舟，不能一邊要享受媒體的光環，每天媒體聲量大，卻都要求媒體只能報好的，凡事有利有弊，網路聲量大不免會被批評，會被批評也蠻正常的。

(中時 )