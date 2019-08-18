今（18）日中午12時5分於花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.8的地震，其中心位置位於北緯 23.75度，東經 121.54度，亦即花蓮縣政府南偏西方 27.8 公里處，深度僅5公里，造成花蓮縣地區最大震度達5級。中央氣象局表示，此次地震屬於8月2日以來的群震之一，後續仍不排除有規模超過5的地震發生，將持續觀察。

花蓮壽豐此次地震共造成花蓮磯崎、水璉最大震度5級，此外，南投縣、台東縣、台中市也有2級最大震度，宜蘭縣、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、苗栗縣、嘉義市則為1級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此次地震為8月2日以後這一帶地震的群震之一，至今這一帶共有7個有編號的顯著地震，另外有12個小區域的地震；群震中最大規模的是發生在8月6日規模4.9的地震，今天壽豐此震規模僅4.8，不是最大的，因磯崎靠近震央，才有5級震度。

陳國昌表示，這一系列群震主要成因是受到菲律賓海板塊隱沒歐亞大陸板塊，在靠近台灣地區些微北轉，隱沒帶北轉造成許多破碎，加上隱沒帶推擠，累積的能量在破碎帶上釋放所致。

陳國昌指出，以往這個區域附近群震現象不多，但2012年6月14至27日也曾發生過一次，因此估計目前這個群震，也將會持續2到3周時間，後續仍將持續觀察，不排除還會有超過規模5的地震出現。他說，若有規模更大的地震出現，則會發展成另一地震序列，目前所發生的地震就會變成前震，群震持續的時間也將更長。

(中時 )