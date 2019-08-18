珍惜生命！新北市20歲徐姓女子17日凌晨2時許與友人在五股區五福路橋下聊天，疑因情緒不佳竟直接跳入一旁的五股坑溪中，被友人拉起後已沒有呼吸心跳，蘆洲警分局五股派出所員警林穎騏獲報到場，對徐女實施2輪CPR，總算讓徐女恢復意識，從鬼門關前搶救回來。

據了解，徐女昨天凌晨與2名友人在五股坑溪旁一起聊天，卻突然情緒失落，轉身就一旁溪水跳下，其中一名友人見狀立刻將徐女拉上岸，卻已經失去呼吸心跳，另名友人嚇得趕緊報案。

當時正在附近巡邏的五股派出所員警林穎騏獲報趕抵現場，看見徐女躺在堤坡下，2名友人在一旁神色慌張，顧不得堤坡高低差超過3公尺，林穎騏直接縱身跳下堤坡，上前確認徐女生命跡象，另名員警吳冠諺則立即聯繫警消到場。

「你會不會啊？」林穎騏見友人想對徐女實施CPR，卻生疏不知所措，趕緊上前換手，「一、二、三、四、五、六」，經過林穎騏一輪按壓，徐女一度咳嗽恢復意識起身，但不久又再次停止呼吸倒下，與死神拔河。

「撐住啊！」林穎騏繼續施行第二輪CPR，一面喊話要徐女撐住，一邊請一旁友人對徐女口對口人工呼吸，總算讓女子恢復呼吸心跳，起身咳嗽，林穎騏見狀仍不敢鬆懈，對徐女說「快點呼吸！妳自己要堅強！」讓徐女把肺部溪水吐出，後續並交由警消人員送醫救治。

蘆洲警分局長李忠萍表示，新北市長侯友宜日前在市政會議要求各分局辦理CPR教育訓練課程，分局內員警近日才剛上完課，隨即派上用場，希望藉由這次的經驗，能讓員警傳承救人信念，盡力阻止其他的悲劇發生。

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