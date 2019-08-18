印度政府走強硬印度教國家主義（Hindu nationalist）路線，使印度國內超過400萬人面臨恐被宣告為外國移民而被關的風險。這種為重新定義何為印度人的作法不符多元傳統。

「紐約時報」報導，這場移民獵巫正在境內多丘陵、與緬甸及孟加拉交界的阿薩姆（Assam）省展開。阿薩姆省內許多在印度出生、享有諸如投票等一切公民權的人，公民資格現已開始被質疑。

阿薩姆省當局正急速擴增審查外籍人士的單位，並計劃興建大型的新拘留營，已有數百人因被懷疑為外籍移民而被捕，一人還是印度陸軍裡的穆斯林老兵。地方維權人士與律師表示，憂心永久公民權遭剝奪與被關進拘留營，已導致數十人尋短。

但印度總理莫迪（Narendra Modi）的執政黨卻不打算收手，反而誓言要用這種作法來強迫其他地區的民眾自行證明仍屬印度公民；這作法是影響深遠的印度教國家主義計畫一環，在莫迪於5月的連任大選勝利後變本加厲。

不到兩週前，印度唯一穆斯林人口為主的查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）省，被莫迪片面剝奪掉特殊自治地位，將當地變成與其他聯邦省份相同，事前完全沒問過在地領袖，後者中很多人甚至還被捕。

批評莫迪人士認為，阿薩姆與查摩與克什米爾兩例，恰能證明他們批評莫迪正利用第二任任期剛上路的機會，推動空前強制與分化性的印度教國家主義，從根本上將「印度人」的概念化為是「印度教」的同義詞。政治光譜兩端的許多印度人，認為阿薩姆與查摩與克什米爾，正是莫迪今後幾年要帶領這個擁有13億人口大國走向的縮影。

當局在阿薩姆省的計畫，是找出從孟加拉來的無證移民，權力極重的內政部長夏哈（Amit Shah）多次稱這類移民為「白蟻」。

阿薩姆省內3300萬居民全都得拿出文件證明，自證他們自己與先人在1971年初以前就已是印度公民，這個用來劃分的年度正是東巴基斯坦獨立為孟加拉的時間。要提出自證並不容易，許多家庭現正與時間賽跑，盼找到數十年前的地契或先人的出生證明。

自從莫迪2014年上任以來，政府相關單位已改寫歷史書籍、刪掉穆斯林規則的項目，將穆斯林名稱的官方機構改為印度教名稱，數十名穆斯林慘遭印度教暴徒私刑處死。

(中央社)