國民黨2020總統提名人韓國瑜的新北市競選總部主委，新北市長侯友宜仍未點頭接任。南投縣長林明溱呼籲應識大體，侯友宜今受訪時回應，「我非常識大體」，他識的大體就是400萬市民。網友對此回應，「各司其職，勿受有心人挑撥」。

侯友宜今天上午出席市政活動後接受媒體聯訪時，媒體再詢及是否接任競總主委一事表示，「現在拚市政，一切以市政為最大的優先考量，目前完全以市政為主，其它都不是他考慮的範圍」。

他表示，好好的拚市政，這是他現在最重要的工作，拚市政讓市民有感，才是現在最重要的一件事。

而媒體提及南投縣長林明溱呼籲侯要識大體的說法，侯友宜說「我非常的識大體，我的大體是我的400萬市民，才是我最重要的力量」，他也強調「拚市政讓市民有感，就是我的大體，我好好的拚市政。」

被問到是否和所有黨籍縣市長北上挺韓一事，侯友宜重申，「我現在就在拚市政，做出市民有感的政績，這就是一個最重要的事」「我好好的拚市政，加油，大家一起來」；「是否陪韓國瑜拜廟的問題」，他答說「目前我完全以拚市政為最主要的考量。」

網友對此回應，「各司其職，勿受媒體挑撥」、「理念相同把市政弄好也是國民黨的市長，不要拘小節要著眼大方向，目標一致2020年下架民進黨」、「大家不用難為侯市長，畢竟，有情有義的一位漢子」。

侯友宜不考慮接任韓國瑜競總主委 韓：完全尊重！

(中時電子報)