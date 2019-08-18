歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）與加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）當地時間17日發布聯合聲明，針對香港近期暴力衝突呼籲各方克制，進行包容性對話，又指「一國兩制」框架下的香港高度自治應獲保障。對此，中國駐歐盟使團今發表回應稱，香港實行「一國兩制」依據的是憲法和基本法，而非國際法。香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織都無權干涉。

方慧蘭及莫蓋里尼譴責暴力活動，又指支持香港的高度自治，以及香港市民擁有和平集會的權利，呼籲多個主要社會各界展開包容對話。另有香港網友在白宮網站發起聯署，要求華府就「721元朗打鬥襲擊事件」制裁港府，至今已收集逾10萬個簽名，達到白宮需要回應的最低門檻，惟白宮未有回應。

中國駐歐盟使團發言人指出，香港實行「一國兩制」依據的是中國憲法和香港基本法，不是什麼國際法。中方對歐盟再三插手香港事務、干涉中國內政表示堅決反對，促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，立即停止干涉香港事務和中國內政，以免影響中歐關係穩定。

(中時 )