高雄市議員林智鴻日前稱國民黨總統參選人韓國瑜打麻將，卻被爆收受酒店10萬元政治獻金。對此，國民黨發言人洪孟楷直質疑林智鴻是否被利用。此外，洪諷刺表示，選舉到了，行政院是否已經變成選舉院，由行政院長蘇貞昌領軍黑韓國瑜，「難道行政院的業務到了選舉期間，又多了一項例行事務叫作『黑韓』？」

洪孟楷在中天《大政治大爆卦》節目中質疑，林智鴻揭韓國瑜打麻將可能是被利用。他指出，林智鴻收到這張照片見獵心喜，不僅開記者會，第二次開記者會甚至還北上到立院。洪孟楷直言，高雄市議員職務不是監督市政嗎?竟反而跑到立院開記者會。未料，林智鴻到立院被問到過去的政治獻金左支右絀，林智鴻被問到支支吾吾。洪孟楷批林智鴻拿人家錢，跟人家稱兄道弟，現在切割，他痛批林智鴻才心裡有鬼。

此外，對於韓國瑜被爆料不簽公文，韓國瑜則強調他一天要批十份以上的公文，蘇貞昌則稱每天處理的公文堆起來比人還高。對此，洪孟楷提及他2013、2014在時任行政院長江宜樺辦公室擔任專門委員，他說據行政院規範，院長拿的決行章叫甲章；副院長拿乙丙章；秘書長拿丁章，可能還有分層負責，都是蓋了行政院長發文，決行是分層負責。洪說有那麼多部會，到行政院院長辦公室的公文非常多，若一個行政院長都要看比人一般高的公文，是不是就代表民進黨政府沒有辦法分層負責，是不是副院長陳其邁都在外面趴趴走，所有公文都堆在蘇這邊。洪孟楷直言，蘇這樣講只會讓人覺得民進黨在秀下限。

洪孟楷也在臉書提及，高雄市議員不斷黑韓國瑜，還興師動眾到台北的立法院來告狀，反而被人質問收取酒店的政治獻金事宜顯得左支右絀。選舉到了，行政院是否已經變成選舉院，由蘇院長領軍黑韓國瑜，難道蘇院長也需要靠黑韓來獲取存在感嗎？難道行政院的業務到了選舉期間，又多了一項例行事務叫作「黑韓」？他說「黑韓無上限，道德無下限」，台灣人民要的是愛與包容，絕對不是潑髒水跟泥水的人！

(中時電子報)