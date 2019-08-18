民進黨主席卓榮泰今天與總統蔡英文出席「2019硬頸台灣 客家峰會」開幕式，卓榮泰致詞表示，希望大家發揮客家子弟的硬頸精神，將客家總統蔡英文的連任，當成首要任務。民進黨也會與大家一起努力，讓客家總統蔡英文連任，也讓支持保存客家文化的民進黨，國會能過半。

卓榮泰今天由桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得、立委陳賴素美、陳曼麗、蔣絜安、前新竹縣長林光華等黨公職陪同，出席開幕式時表示，台灣這個美麗的寶島，是一個多元族群所形成的國家。這裡的土地與人民，與生就具有吸納外來文化、歷史的養分的元素。各個族群來到台灣所形成的移民文化，也是台灣數百年來能夠發展、進步的根源。這些族群在此互相學習，形成了台灣非常獨特的歷史風貌，這是世界上珍貴的歷史文化資產。

他說，過去在日治時代，以及國民黨統治時代，出現文化差異上的衝突，有一段不幸的歷史。但是這裡的人民，用最大的愛心互相學習，互相包容，互相發展，我們也用最大的努力，讓族群平等能在台灣落實，開花結果。

卓榮泰表示，民進黨看到了歷史的需要，也盡到歷史的責任。我們率先在黨內設立客家事務部，讓客家族群的聲音，能夠在黨內的決議過程中，納進他們充足的意見。在第一次政黨輪替，民進黨執政之後，我們也在中央政府設立客委會。由於客委會的設立，讓執政當局與客家族群、鄉親更為貼近。但這還不夠，我們在2003年，更設立客家電視台，讓各位打開電視，就能聽到親切的聲音，聽到土地的呼喚。

卓榮泰也提到，鄭文燦雖然不是桃園人，保存客家文化也不是客家子弟的專利，我們必需共同努力，推展客家文化。因此，中央政府推行「國家客家發展計畫」，同時客委會也推動「369政策」，包含台3線客庄浪漫大道、高屏地區重塑客家六堆、花東縱谷的浪漫台9線。客委會推行計畫，讓客家文化的歷史保存，能夠重塑客庄風貌外，也注入地方創生與文化發展重要的元素。

最後，卓榮泰強調，保存客家文化不是客家子弟的專利，是台灣人民共同的努力。但是讓出身客家的蔡英文總統連任，卻是客家子弟最大的責任。希望大家能夠發揮我們客家子弟堅忍不拔、硬頸的精神，把客家總統蔡英文的連任，當成首要任務。民主進步黨會在這裡與大家一起努力，他拜託大家，讓客家總統蔡英文連任，也讓支持保存客家文化的民主進步黨，國會能過半。

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