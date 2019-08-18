吳慷仁近期應《Ciao 潮旅》雜誌之邀拍攝封面，短短幾個小時的互動，他的坦誠、自在、不矯情、不做作，擄獲了在場所有工作人員的心，贏得「真心系男神」的新封號。更拍出一系列嶄新的時尚照片，在挑選封面用圖時，他只有一個要求：「不要修得太完美。」多數希望能展現出最完美的一面，但或許這就是吳慷仁獨一無二的魅力。

吳慷仁被工作人員封為「真心系男神」，太真誠讓工作人員都嚇到。（合成圖／Ciao潮旅提供）

吳慷仁也透露近期接了部新戲，角色設定外表又黑又瘦的勞工，他也開始執行瘦身與曬黑計畫。在試穿雜誌幫他準備的拍攝服裝時，他拎了拎褲頭，笑說：「我真的瘦了。」「角色該是怎樣就變怎樣啊！」問他怕曬太黑嗎？他馬上接話：「很快就白回來了。」誇讚他敬業、願意給角色和自己很大的彈性調整空間，他淡淡地回：「這是演員該做的。」

吳慷仁說：「去馬來西亞拍戲開拓了我的眼界。」他多半在一旁看導演、副導、燈光人員忙些什麼，也看電影城裡如何配置，雖然對演技沒有直接的幫助，但讓他對工作方式有了新的思考方向，正所謂開了眼界。他分享這次待的劇組很國際化又專業，拍攝節奏有明顯差異，與這群來自不同國家的人工作，給了他不同以往的感受，不是格格不入的感覺，而是讓他重新思考劇組要如何互相配合、拍戲。

他也透露之後的目標。（合成圖／Ciao潮旅提供）

曾經渴望獲得肯定，為自己設下一定要拿金鐘獎的目標，如今已拿到一座金鐘男配、一座金鐘影帝，會不會還有其它勢在必得的獎項？吳慷仁反而說：「已經不是之前的我了。現在的狀態是能進步就不錯了。」被問到心境是否跟之前大不相同，他連續「嗯」了好幾聲，他說：「會進步啦！會比之前更好啦！要看到自己的進步。」好像是在說服自己、也肯定自己絕對能做到一樣。

對於未來的模樣，他沉吟了會兒，出社會前10年在不同工作間轉換，近10年在演藝圈取得一席之地，再10年之後是46歲了，「應該還是在演戲。」但會開啟另一種戲路，或是轉型成導演、做一些沒試過的事情吧，也或許一路演戲演到七、八十歲吧。「我想到時應該很厲害了吧，倒不是因為演技，而是時間帶來的能量、底蘊，希望到時還有赤子之心，也希望有導演能來找我演一些比較挑戰性的角色。」

(中時電子報)