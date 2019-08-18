民陣今發起維園集會人數上看百萬。灣仔今早有多間店舖關門，並貼出告示指暫停營業一天，灣仔部分馬會場外投注站指因顧及員工和顧客安全，暫停服務。有報攤負責人表明因示威活動決定提早關門，生意由6月起下跌三分一。

民陣原定由維園至遮打花園的遊行被警方發出反對通知書，但仍呼籲市民「擠爆」維園，甚至銅鑼灣、灣仔等地區。東網報導，灣仔至銅鑼灣一帶今早不少店舖於門外貼出告示指暫停營業一天，部分聲稱「東主有喜」或要進行維修等，指為顧客帶來不便深表歉意。

蕭先生於馬師道經營餐館，若遊行人士抵達灣仔便會關門暫停營業。他解釋，暫停營業主因是沒有生意，而過往數次遊行，其店由凌晨1時提早至晚上8時關門，又稱由6月起營業額已損失約10％，坦言「好無奈」。於軒尼詩道經營報紙攤的余小姐說，因應今日遊行決定提早於下午1時關門，「一見到示威者就覺到好恐怖，全部舖都提早落閘！」

(中時 )