8名登山客今（18日）前往新北市石碇區筆架連峰登山，登山過程中遭到雷擊，其中一名女登山客疑似中暑，全身無力、無法行走，新北市消防局於上午11時許獲報，立即派員上山協助，8人目前無生命危險，將協助登山客下山送醫。

(中時 )

#登山客 #登山 #北市 #石碇 #中暑