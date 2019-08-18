登山客被雷擊 警消石碇山區搜救 13:452019/08/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市消防局獲報派員上山，協助登山客下山送醫。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 8名登山客今（18日）前往新北市石碇區筆架連峰登山，登山過程中遭到雷擊，其中一名女登山客疑似中暑，全身無力、無法行走，新北市消防局於上午11時許獲報，立即派員上山協助，8人目前無生命危險，將協助登山客下山送醫。 (中時 ) #登山客 #登山 #北市 #石碇 #中暑 也許您會感興趣 推薦閱讀 大霸線登山服務提升 九九山莊夜宿擴至150人 16:572019/08/14 生活 提升服務 九九山莊床位增至150人 04:102019/08/15 地方新聞 失智老婦迷失石碇深山 新店警尋獲助返家 14:482019/08/15 社會 阻止聖母峰死亡潮 尼泊爾設門檻防菜鳥 15:342019/08/15 生活 防聖母峰死亡潮再現 尼泊爾祭出新規 21:252019/08/15 國際 社會熱門新聞 北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 - 社會 租屋轉給人賣淫 女二房東慘賠gg - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 海巡士官長GPS查私菸判有罪 提非常上訴 - 社會 有那麼餓嗎？客人嫌送餐慢一槍斃了服務生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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