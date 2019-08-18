日本球星川崎宗則去年3月底因自律神經失調而宣佈引退，今年加入味全龍隊的消息一出，成為台日棒球圈的震撼彈。對於外界關心的身體狀況，川崎則表示目前身手持續回復中，9月的比賽一定能參加。而來台後對於龍隊總教練葉君璋，更是滿滿的感謝以及稱讚。

談到目前的身體狀況，川崎表示其實在日本時都有持續在做自主訓練，目前身手回復到6成左右，只要持續比賽、適應場地、慢慢找回手感，就能回到過去的身手，不過棒球不是只比一天的，所以每天都要做好準備，還需要花時間調到狀態內。

而味全龍預計9月19日與四川蛟龍的兩岸交流賽，川崎掛保證自己一定能出賽，不過仍需看總教練葉君璋的安排，因為他是球隊中地位做崇高的人。

說到葉總川崎更是滿滿的敬佩，「總教練是很好溝通的人，不只會為我想，還會聽取我的意見，還為球隊做很多考量，在人生中這個階段遇到這麼好溝通、為周遭人想的總教練，感到很幸運。」

川崎也聽聞葉總曾去美國進修，認為他是非常努力的人，相信選手們都看在眼裡，他非常喜歡球團中大家有共同目標而奮鬥的氛圍，更覺得葉總是值得尊敬的教練。

(中時電子報)