儘管寶島一姐謝淑薇在WTA巡迴賽辛辛那提網球賽女單不敵球后大坂直美，女雙也因身體疲勞情況下退賽，但其他在不同地方奮鬥的台將們陸續傳回捷報，女將李亞軒、許絜瑜各在國際網總ITF巡迴賽拿到女單、女雙冠軍，寶島一哥莊吉生則挺進溫哥華挑戰賽男單決賽，是這站賽事14年來第一位爭奪男單冠軍的台灣選手。

ATP男單世界排名第129的莊吉生，今天清晨在總獎金10萬8320美元（約342萬台幣）加住宿招待的溫哥華挑戰賽男單準決賽，以7：5、7：6（7：4）打敗法國選手楊維耶（Maxime Janvier），成為溫哥華從2005年承辦這站賽事以來，第一位晉級到男單決賽的台灣選手，台北時間明天清晨要對上2014年輸過的立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），希望能復仇成功、帶走冠軍。

李亞軒在總獎金2萬5000美元（約80萬台幣）的ITF巡迴賽黃山網球賽女單決賽中，儘管第一盤陷入局數落後，但盤中把握機會兩度破發，第二盤更是不讓對手有機會拿到一局，最終6：3、6：0擊退斯洛伐克選手茲洛秋娃（Zuzana Zlochova），收下個人本季第一座、生涯第10座ITF女單冠軍。

李亞軒拿下個人今年第一座ITF單打冠軍。（資料照/海碩整合行銷提供）

至於在南美洲厄瓜多ITF瓜亞基爾站賽事奮鬥的許絜瑜，女雙和墨西哥選手札卡瑞亞絲（Marcela Zacarias）搭檔，兩人一路挺進到決賽，6：4、6：2解決哥倫比亞亞朗戈（Emiliana Arango）/美國史都華（Katerina Stewart），許絜瑜獲得本季第7座ITF女雙冠軍，個人更是最近連續6站賽事都打進決賽、連收3座冠軍，近況相當不錯。

(中時電子報)