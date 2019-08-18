南韓神仙夫妻檔確認破局！「韓版杉菜」具惠善與安宰賢結婚3年多，她今凌晨在IG貼文宣告將離婚的消息，震驚各界，而兩人同屬的經紀公司稍早也發文證實此事，並透露事發已經幾個月，這段時間雙方跟公司一直誠懇地討論離婚事宜，可望在下個月讓「就差簽名」的離婚事宜就能有個結果，沒想到看似塵埃落定的現在，具惠善再度於IG發文，貼出另一段訊息截圖，直指離婚一事還在一來一往討論中，還沒到簽個名或完成協議的狀態，但看到公司的聲明，痛呼：「我感到被背叛，我想保護家庭」，並要求安宰賢為變心付出代價。

具惠善又發文，公布另一份訊息截圖。(翻攝自具惠善IG)

繼具惠善凌晨在IG貼文宣告離婚消息又刪文後，夫妻倆共同所屬社也發公告認了此事，說明具惠善已請了律師，正研擬離婚協議初稿，希望男方也能快找好律師，預計8月中旬遞交法院申請離婚調解，9月能結束此事，同時提及具惠善先前的離婚貼文，讓公司跟安宰賢感到非常混亂，表明就公司的立場，不希望有任何人因為此事受到傷害。

在經紀公司發表初步聲明後，具惠善隨即在IG貼出另一份訊息截圖，從截圖可見對話發生在約莫深夜2點多，她嘗試聯絡安宰賢，但男方一直在通話中，具惠善表示自己今天跟公司理事見面討論過，「你跟代表說『我看到了你跟代表罵我的訊息，導致信任毀損』之類的話我都知道了」，她覺得離婚事宜交給公司不太妥，還說公司理事告知她，如果她想離開公司可以解約，具惠善表示自己也覺得離開比較正確，但一從公司出走，離婚消息必定傳開，她雖也想照男方所願立即離婚，悲吐：「但我離開公司又離婚，會沒工作」。

具惠善面對離婚，不只失去另一半還可能毀了工作導致無依靠，因此希望男方能把位於南韓龍仁區的房屋餘款給她，要求對方將這條要求寫進離婚協議中，心痛說道：「如之前談的，希望你能把『你的變心、毀壞信任，我接受這一切』都照實說出來，把餘款給我吧」。

(中時電子報)