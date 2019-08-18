台南市佳里區安西里40多歲男子，近日陪同妻子前往緬甸探親，15日出現發燒、畏寒及頭痛等症狀後，16日從桃園機場入境，被篩檢站發現後採檢登革熱快篩為陽性，17日晚間經疾病管制署確認為登革熱第三型，成為今年台南市第28例境外移入病例，本土病例則仍維持19例。

台南市登革熱防治中心指出，衛生所人員接獲通報立即聯繫該名男子，對方從桃園機場入場後，直接返回台南地區醫院就醫，現仍住院治療中，與他同行的妻子則沒有疑似症狀。由於該男子並未進入社區，不需執行噴藥防治，但仍應加強環境孳生源巡查清除，降低社區病媒蚊密度。

登革熱防治中心還提醒民眾，暑假前往柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、越南等國探親旅遊時，出國前需清除居家積水容器避免孳生病媒蚊；出國中需做好防蚊措施，使用合格防蚊液，穿著淺色長袖衣褲；返國後14天內做好自主健康管理，發現疑似症狀時立即就醫主動告知醫師相關旅遊史，以利及早診斷治療及早防治，避免家人及社區民眾染病。

另外，如果民眾有疫區相關旅遊史時，雖登革熱快篩為陰性，仍不可輕忽，請在家中多休息1天，待衛生單位通知實驗室完整報告，才可研判有無登革熱。

登革熱防治中心更強調，近日台南地區持續有急降雨情形，導致環境積水容器及積水點增多，希望民眾把握雨後1周的防疫時效，加強環境孳生源巡查清除，降低社區病媒蚊密度。

(中時 )