國民黨提名總統參選人、高雄市長韓國瑜18日鐵人式造訪新竹縣，中午在國民黨新竹縣黨部用餐，餐後接受媒體聯訪，被問及「郭柯王3人是否在折磨你」，韓笑回「不知是折磨我，還是他們在彼此折磨」，他語鋒一轉，提到前立法院長王金平被台北市長柯文哲形容為狐狸，「可能口誤」，並稱王與人為善，這兩字對王「是不可承受之重」。

韓國瑜表示，他曾經在立法院與王金平相處過，「王院長永遠笑咪咪像彌勒佛」，朋友有問題找他，他都很樂意幫忙，韓國瑜認為，「柯P市長可能口誤」、「跟王院長相處時間不夠長」，這一句話，「建議「柯P市長收回」，無論未來他們（指柯與王）意見交換也好、共商也好，「狐狸兩字放進去，對王院長來講，是不可承受之重」。

亦有媒體問及韓國瑜的訪美行程，韓國瑜也回應，有一些好朋友在安排、協調，亦希望能在9、10月之間訪美，共有3目的，其一是希望與美國對亞洲相關部門交換意見，無論是台美、台海關係等；其二則是與華僑朋友在不同城市見面；第三則是新科技產品、企業經驗等商業經驗交換，希望能達到上述3目的。

至於被問及要求蔡英文總統進關帝廟發誓的部分，韓國瑜則表示，人民無非希望台灣安全、人民有錢，但蔡總統執政3年半卻完全相反，是台灣危險、人民貧窮，如何在未來半年執政期間，符合2300萬人民期待、給人民過好日子，要把執政成績單拿出來，「去講其他的，一點意義都沒有」。

(中時 )