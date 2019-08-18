潘恒旭強調，楊秋興就是「背骨仔」，用這三個字形容剛剛好。楊今天不甘示弱，在臉書上PO出，俗語道「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」，現值此七月鬼節，真的是鬼人鬼話連篇；沒想到，潘直接到楊這篇PO文下留言，「跟我去三鳳宮發誓對賭、您又不敢」、「我有洗錢，我不得好死，你誣賴我，你絕子絕孫，你敢嗎？」(劉宥廷翻攝)

高雄市觀光局長潘恒旭和前高縣長楊秋興隔空交火，甚至演變成潘17日爆楊要爭取新政黨不分區立委，乾脆擔任背骨黨主席，楊以「我看他已經六神無主」回酸；楊今早又發文嘲諷「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」潘又馬上下挑戰書，公開嗆楊不敢跟他去三鳳宮發誓對賭，「你算什麼男人！」

楊秋興日前指高雄市長韓國瑜還有更大的未爆彈，這顆未爆彈就是潘恒旭，對此潘也在臉書嗆楊，邀約「一起到佛光山一起發誓跟對帳對質」，昨再度發文酸楊「背骨仔」，還爆料楊正爭取進入某新政黨不分區立委名單。

潘在臉書PO文寫道，「跟楊秋興根本沒見過面，只通過二次電話跟二次簡訊，就可以指控我是紅衛兵跟潑髒水說旭創意洗錢，這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書抓狂亂咬的政客言行令人感到噁心想吐。」

潘還不斷強調，楊就是「背骨仔」，用這三個字形容剛剛好。楊今天不甘示弱，在臉書上PO出，俗語道「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」，現值此七月鬼節，真的是鬼人鬼話連篇；沒想到，潘直接到楊這篇PO文下留言，「跟我去三鳳宮發誓對賭、您又不敢」、「我有洗錢，我不得好死，你誣賴我，你絕子絕孫，你敢嗎？」

至於韓競選市長經費中旭創意的7筆款項細目，潘表示，他明天會完整公開。

(中時 )