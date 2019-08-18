苗栗縣後備憲兵荷松協會108年自強大會，甫上任的憲兵指揮官黃金財中將〔前排右6〕親臨表揚績優梅荷夫人。

苗栗後憲部108年自強大會，會場展示國軍古董4分之1噸吉普車供人拍照留念。〔謝明俊攝〕

苗栗縣後備憲兵荷松協會108年自強大會，18日上午在竹南鎮崎頂新樂園盛大舉行，總共有超過300名苗栗縣後憲兄弟參加，會中並頒獎表揚後憲模範父親、績優梅荷、績優後憲等人員。8月1日才接任憲兵指揮官的黃金財中將，特別親臨與會勉勵後憲兄弟。苗栗縣長徐耀昌也到場祝賀後憲大會圓滿成功。

苗栗縣後備憲兵荷松協會今年度的自強大會，18日上午9時起在竹南鎮崎頂新樂園盛大舉行，來自全苗栗共8個分區的後憲荷松協會、梅荷協會代表，共超過300人到場共襄盛舉。苗栗縣國民黨籍立委陳超明也同時在崎頂新樂園舉辦淨灘活動，後憲荷松協會全力響應這項環保佳舉，全體後憲兄弟在表揚大會結束後，隨後展開淨灘活動，讓後憲自強活動更具意義。

苗栗後憲荷松協會在年度自強大會中，並頒獎表揚鍾振坤、劉勝田、羅金池、葉英明、郭錦泉、邱達耀、邱仕國、范榮源、賴永石等9名後憲模範父親、10名績優後憲以及梅荷夫人10人。甫於8月1日才上任的憲兵指揮官黃金財，特別自台北南下參與大會，勉勵全體與會後憲兄弟堅守崗位，服務全民。

(中時 )