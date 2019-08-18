韓國男星安宰賢與「韓版衫菜」具惠善今（18）日傳出婚變消息，兩人所屬的經紀公司HB Ent表示，兩人婚姻已經是無法維持的狀況，所以決定尊重兩人幾個月的討論後各自生活，對此韓國媒體爆料內幕，是女方先提離婚，但卻又突然反悔。

韓國媒體也大爆兩人離婚內幕，表示是女方先提離婚。（圖／翻攝自微博）

據韓國媒體報導，兩人幾個月前在開始在密謀離婚之事，最開始是具惠善先提出離婚，並請律師與安宰賢擬出離婚協議書寄給對方，同時要求安宰賢趕快聘請律師進行離婚程序，8月中旬時具惠善向法院提出了離婚調解申請，並希望在9月分能結束離婚的所有程序，但今日卻突然在社群網站上主張是男方變心所以才要求離婚。

韓媒表示，具惠善先提離婚，卻又在今日發文表示是對方變心。（圖／翻攝自微博）

兩人因拍攝韓劇《Blood》結緣，更在2016結婚，事後更在綜藝節目上放閃，日前還才傳出具惠善透露在公開場合索吻安宰賢，讓安宰賢嚇到逃跑的新聞，結果今日具惠善就寫出下週將有一些從安宰賢那邊的報導，安宰賢和《新西遊記》劇組方面已溝通好下週會公佈離婚協議，「和說服我結婚一樣，離婚也要負起責任說服我吧」。

(中時電子報)