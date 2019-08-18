45歲林姓男子17日晚間與擔任義消的友人一起在新北市新店區某餐廳用餐飲酒，晚間11時許，他們返回新北市消防局第四救災救護大隊隊部，2人到7樓交誼廳繼續續攤，林男不勝酒力直接在交誼廳內休息，豈料，林男今（18日）上午10時許被發現已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

據悉，林男為某餐廳老闆與擔任義消的友人一起相約聚餐飲酒，2人聚餐完後返回新北市消防局第四救災救護大隊隊部7樓交誼廳繼續續攤，過程中，林男不勝酒力、覺得身體不適，便直接在交誼廳內休息。

林男友人上午10時許要將林男叫醒，卻發現他身體僵硬、已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。

消防局第四救災救護大隊隊部1樓為新店消防分隊，大隊部位於5樓，7樓為義消辦公室及交誼廳。

警方表示，現場無打鬥跡象，初步排除他殺，詳細死因待檢察官進一步相驗釐清。

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(中時 )