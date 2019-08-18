民進黨總統參選人蔡英文今天出席「硬頸台灣．客家峰會」開幕式致詞表示，未來一定不會忘記客家鄉親，一定照顧客家鄉親，傳承客家文化、推動好的政策。2020年，對台灣來說是很重要的一年，客家人繼續挺客家妹，客家妹繼續照顧客家人。

民進黨總統參選人蔡英文今天和與會來賓齊唱「客家世界」，她說要在這裡，先跟大家說一聲「恁仔細」、「承蒙」，三年多的努力，客家妹，沒讓大家失望。

蔡英文提到，從她上任以後，開始積極推動改革，投資台灣。大家都知道，在這個過程中，一定有很多困難，很多人在改革剛開始進行、打地基的時候，不諒解。但她知道，只要是客家人，都有一種「硬頸」的精神，因為不怕挑戰，堅持去做，今年很多的成果都顯現出來，像是今年台商回台投資總額，1月到8月已經超過5,484億元，這是歷史上最大的台商回流，如果前幾年沒有做好準備，就沒有辦法在這麼短的時間內，引進、吸納這麼多台商回流。經濟也是持續的成長，今年第二季的經濟成長率是亞洲四小龍第一名。

蔡英文強調，整體台灣有進步，也一定不會忘記客家鄉親，一定照顧客家鄉親，傳承客家文化，這都是她從第一次競選總統以來，長期堅持的政策。像是全台客庄新生命的浪漫台三線、靚靚六堆、幸福台九線、永安海螺文化體驗園區，鍾肇政文學館、台灣客家茶文化館等，這些都是大型系統性的客庄重大政策。

蔡英文表示，客家妹的努力，相信大家一定都看到了，成果也都一一呈現，也都會向社會大眾來說明。2020年，對台灣來說是很重要的一年，未來，客家人繼續挺客家妹，客家妹一定會繼續照顧客家人，大家一起來努力打拚，一起來幫忙硬頸客家妹。

(工商 )