台中市新聞局長吳皇昇本身也是搖滾鐵粉，他強調，市府未來將更注重流行音樂人才培育，扶植在地流行音樂產業，讓音樂人的創作有機會告訴全世界。（盧金足攝）

「搖滾台中」音樂盛會多年來已建立搖滾迷的口碑，台中市府推動搖滾台中不只是台灣人的搖滾台中，還可以是國際性的搖滾台中。（圖／台中市府提供）

搖滾鐵粉準備尖叫吧！「2019搖滾台中」將於9月7、8日一連兩天在台中文心森林公園暨圓滿戶外劇場舉行，新聞局長吳皇昇表示，今年共有66組國內外樂團表演，包括去年金曲獎雙冠王茄子蛋、今年入圍金曲獎的美秀集團、血肉果汁機和Vast＆Hazy，及台灣知名樂團八三么、宇宙人、董事長樂團，還有來自日本的玉木慎吾、韓國的LiveYubin、越南District 105、泰國EBOLA等11個國家地區的樂團參與演出，音樂類型多樣，打造世界級的搖滾台中。

吳皇昇表示，這次活動非常榮幸邀請到台灣許多優秀樂團參與演出，除去年榮獲金曲獎最佳台語專輯獎及最佳新人獎的茄子蛋以外，還有入圍今年金曲獎最佳樂團獎、最佳新人獎及最佳裝幀設計獎美秀樂團；入圍最佳樂團獎的血肉果汁機，及入圍最佳演唱組合獎的Vast＆Hazy。

「這次不僅是台中的搖滾台中，更是世界的搖滾台中！」吳皇昇說，除有來自日本、南韓、泰國、新加坡、馬來西亞等亞洲樂團，還請來澳洲、英國樂團輪番上陣演唱，也從校園及社會人士中，選出優秀團體上台表演，期待帶給樂迷多元的音樂體驗。

他強調，市府未來將更注重流行音樂人才培育，扶植在地流行音樂產業，讓音樂人的創作有機會告訴全世界，今年搖滾台中陣容豐富，麋先生、Vast＆Hazy、美秀集團、Boxing等樂團都將輪番上陣演出。

此外，台中在地的樂團血肉果汁機、兩棲人、Bike樂團、海諾音大樂隊等樂團，也將為今年表演畫龍點睛；海外部分有來自日本、南韓、新加坡、馬來西亞、英國、澳洲等多組樂團參與，期待激盪出精彩的音樂創作火花。

(中時 )