「毒舌女神」小S(徐熙娣)跟老公許雅鈞(Mike)結婚14年，育有3個寶貝千金，婚後小S持續演藝工作，同時兼顧家庭跟事業，對於婚姻跟孩子教育觀念備受推崇，堪稱超級職業婦女，而最近適逢暑假，忙碌的她不忘充實孩子們的生活，帶著全家到處遊歷，大女兒「Elly」許俏妞在旅途中開心分享照片，難得一家子全身都入鏡，網友視線一往下，讚嘆小S夫妻不僅孩子教育得好，連外型都是「神基因」。

暑假不能在家閒著！繼去了台灣溪頭妖怪村、加持當地旅遊人氣後，小S夫妻倆近來又帶著女兒們出國，造訪夢幻的迪士尼樂園，昨(8/17)許家老大許俏妞在IG貼出遊樂照，跟爸媽及二妹黏緊緊同框，4個人全身入鏡，只見照片中，爸爸許雅鈞甜蜜摟著小S，旁邊依序站著許俏妞跟Lily，4人分別穿著短褲、短裙大露腿，網友赫然發現4人都有著纖細鉛筆長腿，而且兩個女孩分別才13跟11歲，身高已經追過媽媽，身材比例超好，且散發明星氣質，被讚爆「好優秀的腿」、「都是腿精」，基因有夠好！

(中時電子報)