36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝）

36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝）

36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝）

36歲潘姓男子今（18日）上午7時許，酒後駕駛休旅車行經台65線9公里處、往土城方向，疑因不勝酒力自撞水泥護欄後翻覆、四輪朝天，警消獲報前往救援，潘男被救出後、全身散發濃濃酒味，潘男全身多處擦挫傷、胸口疼痛，送醫後無生命危險，詳細車禍原因待警方進一步釐清，警方訊後將依公共危險罪嫌送辦。

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(中時 )