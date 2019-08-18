又是酒駕 休旅車台65線自撞翻覆 14:472019/08/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝） 36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝） 36歲潘姓男子酒後駕駛休旅車自撞翻覆、四輪朝天。（葉書宏翻攝） 36歲潘姓男子今（18日）上午7時許，酒後駕駛休旅車行經台65線9公里處、往土城方向，疑因不勝酒力自撞水泥護欄後翻覆、四輪朝天，警消獲報前往救援，潘男被救出後、全身散發濃濃酒味，潘男全身多處擦挫傷、胸口疼痛，送醫後無生命危險，詳細車禍原因待警方進一步釐清，警方訊後將依公共危險罪嫌送辦。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #休旅車 #警方 #危險 #酒味 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本JR驚悚列車 駕駛邊睡邊開 10:162019/08/15 日常 附載幼兒危險高 這樣騎才安全 14:412019/08/15 社會 台九線三車追撞 2駕駛傷送醫 18:512019/08/15 社會 台泰攜手破獲電信詐騙案 逮捕13名台籍嫌犯 19:222019/08/15 國際 17日決賽當天抽百萬休旅車 中國信託女子公開賽 高手較勁 04:102019/08/16 產業特刊 為高球女將加油 抽休旅車開回家 04:102019/08/16 藝文副刊 逾7,500人次觀賽 創新高 04:092019/08/18 財經要聞 女服務生遇佛心客人 賞新車當小費 08:272019/08/18 日常 直行機車撞左轉休旅車 騎士彈飛車頂墜地亡 10:052019/08/18 社會 台中休旅車爆炸燃燒 駕駛座驚見焦屍 10:132019/08/18 社會 社會熱門新聞 北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 - 社會 租屋轉給人賣淫 女二房東慘賠gg - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 海巡士官長GPS查私菸判有罪 提非常上訴 - 社會 有那麼餓嗎？客人嫌送餐慢一槍斃了服務生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。