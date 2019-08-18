韓國瑜下午到關西太和宮參拜，受到鄉親熱情歡迎，現場凍蒜、總統好呼聲不斷，他也用客家話向大家問好。他說四次參選的總幹事，就是一位關西的老師，因為交上客家好朋友，就是一輩子的好朋友。客家鄉親奮鬥的精神，就是不睡覺、就是衝，客家人最重要的就是「忠義」，對國家盡忠，對朋友有義。

韓國瑜表示，2020年1月11號，正常民主國家選輸換一個政府，美國換個政府還是美國，日本換首相還是日本，如果讓蔡英文繼續執政，中華民國還會像中華民國嗎？這3年半蔡英文執政讓太多人傷心，希望台灣安全人民有錢，但這3年半是台灣危險、人民貧窮。要改變台灣、下一代命運，只靠手上這張選票，2020不光是政府輪替，也是國家的問題，拜託鄉親集中選票，全力支持立委林為洲、林思銘，要讓台灣人民快快樂樂的呼吸、過日子、培養下一代。台灣人民已經受不了了，要用選票支持韓國瑜！

(中時 )