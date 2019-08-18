總統蔡英文今日指出，今年1到8月台商回台金額已經達到5,400多億，今年上看8,000億元，是史上最大宗台商回流。蔡英文強調，如果前幾年沒有打好基礎，就無法在這麼短的時間內吸納這麼多台商回流。

蔡英文表示，台灣經濟持續成長，雖然有時快、有時慢，但都持續累積成長，第二季的經濟成長率是四小龍第一名，日前主計總處上修今年的經濟成長率，因為第二季不錯，第三季會更好，第四季也會很好，全年經濟成長率會上修。

蔡英文認為：「當其他國家在下修時，只有我們是在往上修」，主計總處的預估以及國際經濟預測機構都說，今年的台灣的經濟成長一定是四小龍的第一名。

蔡英文承諾，整體的台灣是有進步的，她也一定不會忘掉客家鄉親，照顧客家鄉親，傳承客家文化，是她從第一次競選總統以來長期堅持的政策。2020對台灣是很重要的一年，未來客家人是不是能夠繼續挺客家妹，而客家妹一定會照顧客家人，大家一起努力打拚，一起牽成硬頸客家妹。

(工商 )