一邊一國行動黨18日在台北成立，包括新希望聯盟、如影隨形愛台灣聯盟、第三勢力333等團體在場外抗議，要求說清楚一邊一國是哪一國？直指台獨會帶來戰禍，應支持九二共識，並把前總統陳水扁關回去。（黃世麒攝）

一邊一國行動黨18日在台北成立，場外有反扁團體聚集抗議，警方在現場排成人牆，防止雙方衝突。（黃世麒攝）

一邊一國行動黨18日在台北成立，包括新希望聯盟、如影隨形愛台灣聯盟、第三勢力333等團體在場外抗議，要求說清楚一邊一國是哪一國？直指台獨會帶來戰禍，應支持九二共識，並把前總統陳水扁關回去；員警擔心雙方衝突，隔成人牆維持秩序。

(中時 )