一邊一國行動黨今成立 反扁團體場外抗議 14:232019/08/18 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一邊一國行動黨18日在台北成立，包括新希望聯盟、如影隨形愛台灣聯盟、第三勢力333等團體在場外抗議，要求說清楚一邊一國是哪一國？直指台獨會帶來戰禍，應支持九二共識，並把前總統陳水扁關回去；員警擔心雙方衝突，隔成人牆維持秩序。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一邊一國行動黨18日在台北成立，包括新希望聯盟、如影隨形愛台灣聯盟、第三勢力333等團體在場外抗議，要求說清楚一邊一國是哪一國？直指台獨會帶來戰禍，應支持九二共識，並把前總統陳水扁關回去。（黃世麒攝） 一邊一國行動黨18日在台北成立，場外有反扁團體聚集抗議，警方在現場排成人牆，防止雙方衝突。（黃世麒攝） 一邊一國行動黨18日在台北成立，包括新希望聯盟、如影隨形愛台灣聯盟、第三勢力333等團體在場外抗議，要求說清楚一邊一國是哪一國？直指台獨會帶來戰禍，應支持九二共識，並把前總統陳水扁關回去；員警擔心雙方衝突，隔成人牆維持秩序。 (中時 ) #一邊一國行動黨 #九二共識 #團體 #陳水扁 也許您會感興趣 推薦閱讀 收編林昶佐、洪慈庸？蔡其昌：別在旁喊燒添亂 13:352019/08/14 政治 九年來累積捐出公益基金逾1.7億元 台新愛的力量提案 15日起跑 04:102019/08/15 金融．稅務 「一邊一國」恐選得難看 扁怕變「見笑死」 20:192019/08/16 政治 扁批這2人險讓他出事！網錯愕：關回去吧 10:092019/08/17 政治 一邊一國籌備會向蔡喊話 盼扁出席 14:192019/08/17 政治 弘揚慈孝 中華慈孝文化節在杭舉行 16:312019/08/17 兩岸 具政治性！中監不准扁出席一邊一國成立大會 17:482019/08/17 社會 九二共識 蘇起稱一動不如一靜 04:102019/08/18 政治要聞 中監駁申請 扁嗆錄影出席 04:102019/08/18 社會新聞 扁遭禁13字怒轟中監 網勸：不要空空 07:582019/08/18 政治 政治熱門新聞 蔡執政這2個月 網驚：「盛況」超越馬英九時代 - 政治 韓重磅顧問團成軍 李艷秋：對韓蔡郭有強烈示警作用 - 政治 傳奉黨中央命令連署反柱姐參選 謝龍介回應了 - 政治 柯P默認跟蔡董見過10餘次 狐狸說是被黃暐瀚害的 - 政治 由綠轉藍？ 婦產科名醫鄭丞傑爆入韓顧問團原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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