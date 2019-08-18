前高市行政暨國際處長陳瓊華也跟進在臉書發文，稱陳菊超認真，每天早上8:00晨會，所有人就位，陳菊團隊作息12年不變。(陳瓊華臉書)

發起罷韓聯署的前高雄市文化局長尹立亂爆料，稱高雄市長韓國瑜韓上任後，取消以往固定的晨會、市政會議延後1小時，更常遲到早退。前高市行政暨國際處長陳瓊華也跟進在臉書發文，稱陳菊超認真，每天早上8:00晨會，所有人就位，陳菊團隊作息12年不變。「白色正義聯盟」在臉書諷刺，「啊不就好棒棒?睡菊既然每天7-11、執政12年，還能拚出3000億負債、5000個天坑，是在秀能力下限嗎？」

前高市行政暨國際處長陳瓊華日前在臉書發文，諷刺高雄市長韓國瑜不早起拚市政。她說「2006年-2018年，高雄市政府首長都很怕接到早上7:00前的電話，表示，他的局處、他的名字在報紙、媒體上，表示，他要立即知道重點、想出解決方法，表示，他要8:00前衝到四維3樓市長室參加晨會，說清爭議始末、報告解決辦法。

她表示「走出晨會後，新聞局會像甩不開的口香糖追著要澄清稿、研考會有時也來軋一腳要求追蹤管考，有時候，加碼處理，帶往副市長室、秘書長室，下午再來跟市長說清楚。」

陳瓊華說「每天早上8:00晨會，所有人就位，陳菊團隊作息12年不變，每週二8:00晨會、9:00市政會議，這樣會議套餐跟週二早餐12年不變，週二晨會現場幫忙遞送早餐、整理環境的2位技工阿姐12年不變。」

文章末並提到「離開市政中心、關上那扇門、換了團隊，才知道，不是換早餐，是不再天天有晨會，是市政會議不用那麼早開，是，從此，高雄市長不早起。」她說，回顧前高雄市長陳菊12年來的積極作息，嘆前後市長對比，諷刺「『12年不變』有點乏味，新市長可以多睡一點」。

「白色正義聯盟」在臉書諷刺，「啊不就好棒棒👏?睡菊既然每天7-11、執政12年，還能拚出3000億負債、5000個天坑，是在秀能力下限嗎？看來鬼月到了都在練肖話！氣爆、淹水、妳不都在睡覺、按摩、休息嗎？Excuse me 好不好意思啊！」

網友留言「這作息好棒啊，但是連清淤與鋪路都做不好，這作息有屁用?還有阿，這麼棒的作息還會在颱風時跑回官邸睡覺? 這作息到底是真是假啊?」、「都什麼年代了，在比出勤時間？現在只看績效，只看成績好嗎？老舊思維難怪台灣停滯不前」、「菊姐上次2010年919水災時，不是在議會自承下午2點到5點時回官邸，有睡午覺？！這中間是不是有什麼誤會？」、「她所謂的7-11是指上午7點到上午十一點，沒有誤會」、「每天開早會決定今天從那裡A起？太重要了！國家大事啊！」

(中時電子報)